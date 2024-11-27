Двое украинских детей вернулись с временно оккупированных территорий благодаря инициативе Bring Kids Back UA

С временно оккупированных территорий Украине удалось вернуть еще двух украинских детей. Об этом сообщает руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, передает УНН.

Детали

Это стало возможным благодаря инициативе Президента Украины Bring Kids Back UA, направленной на спасение детей, попавших в опасность из-за российской оккупации.

Следовательно, 6-летняя Мария, которая жила в поселке на захваченной территории Донецкой области вместе с бабушкой и дедушкой, после гибели бабушки осталась на попечении дедушки. Однако, опасаясь, что оккупационные власти заберет внучку, дедушка решил эвакуировать ребенка на безопасную территорию. Сейчас Мария находится в безопасности вместе с мамой и младшим братиком.

Еще один ребенок, 14-летняя Вероника, после потери родителей попала в опекунскую семью в Херсонской области. Однако из-за враждебной оккупации ее родного села в 2022 году девушка переживала постоянный стресс и страх, что значительно ухудшало ее здоровье. нестабильная связь и отсутствие электричества также затрудняли обучение. Сейчас Вероника вернулась домой.

Продолжаем выполнять задачу Президента-вернуть всех наших детей домой - отметил Андрей Ермак.

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