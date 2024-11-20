Зеленская встретилась с Папой Римским: говорили об освобождении пленных и возвращении депортированных детей
Киев • УНН
Елена Зеленская и Юлия Свириденко провели аудиенцию с Папой Франциском в Ватикане. Обсудили освобождение пленных, возвращение депортированных детей и передали подарок - тарелку "Святой Николай".
В Апостольском дворце Ватикана состоялась аудиенция Елены Зеленской и первого вице-премьер-министра - министра экономики Украины Юлии Свириденко у Папы Римского Франциска, передает УНН со ссылкой на ОП.
Первая леди Украины Елена Зеленская начала визит в Италию и Ватикан для участия в мессе в связи с тысячей дней с начала полномасштабного вторжения России в Украину.
По данным ОП, состоялась аудиенция Елены Зеленской и первого вице-премьер-министра - министра экономики Украины Юлии Свириденко у Папы Римского Франциска.
«Украина благодарна за участие Святого Престола в процессе освобождения наших военнопленных. Обесценивание человеческой жизни требует усиления давления на Россию. Надеемся, авторитет Святого Престола поможет спасать больше невинных жизней, которые имеют право быть в безопасности на родной земле», - сказала первая леди.
Супруга Президента и Его Святейшество обсудили то, как освободить из российского плена всех украинцев и украинок, а также вернуть домой всех депортированных Россией украинских детей.
Зеленская также передала Понтифику от Украины тарелку «Святой Николай» с ручной росписью.
«С надеждой, что мир и безопасность для украинцев наконец воцарятся не только в наших пожеланиях, но и в реальности», - добавила она.
Кроме того, первая леди приняла участие в общей аудиенции для гостей со всего мира на площади Святого Петра.
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