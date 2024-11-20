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Зеленская встретилась с Папой Римским: говорили об освобождении пленных и возвращении депортированных детей

Зеленская встретилась с Папой Римским: говорили об освобождении пленных и возвращении депортированных детей

Киев  •  УНН

 • 7007 просмотра

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Елена Зеленская и Юлия Свириденко провели аудиенцию с Папой Франциском в Ватикане. Обсудили освобождение пленных, возвращение депортированных детей и передали подарок - тарелку "Святой Николай".

В Апостольском дворце Ватикана состоялась аудиенция Елены Зеленской и первого вице-премьер-министра - министра экономики Украины Юлии Свириденко у Папы Римского Франциска, передает УНН со ссылкой на ОП.

Первая леди Украины Елена Зеленская начала визит в Италию и Ватикан для участия в мессе в связи с тысячей дней с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

По данным ОП, состоялась аудиенция Елены Зеленской и первого вице-премьер-министра - министра экономики Украины Юлии Свириденко у Папы Римского Франциска.

«Украина благодарна за участие Святого Престола в процессе освобождения наших военнопленных. Обесценивание человеческой жизни требует усиления давления на Россию. Надеемся, авторитет Святого Престола поможет спасать больше невинных жизней, которые имеют право быть в безопасности на родной земле», - сказала первая леди.

Супруга Президента и Его Святейшество обсудили то, как освободить из российского плена всех украинцев и украинок, а также вернуть домой всех депортированных Россией украинских детей.

Зеленская также передала Понтифику от Украины тарелку «Святой Николай» с ручной росписью.

«С надеждой, что мир и безопасность для украинцев наконец воцарятся не только в наших пожеланиях, но и в реальности», - добавила она.

Кроме того, первая леди приняла участие в общей аудиенции для гостей со всего мира на площади Святого Петра.

Папа Франциск заверил главу УГКЦ, что "не даст миру забыть об Украине"10 окт. 2024, 14:20 • 14673 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика
papa-frantsiskПапа Франциск
ukrainaУкраина
vatikanВатикан
olena-zelenskaЕлена Зеленская