Папа Франциск заверил главу УГКЦ, что "не даст миру забыть об Украине"
Киев • УНН
Во время встречи с главой УГКЦ Папа Франциск заверил в дальнейшей поддержке Украины и использовании дипломатических механизмов для прекращения войны. Он отметил необходимость помощи Украине перед зимой.
Папа Римский Франциск 10 октября встретился с предстоятелем Украинской греко-католической церкви Святославом в Апостольском дворце Ватикана. Он заверил главу УГКЦ, что и дальше будет поддерживать Украину и не даст миру забыть о ней. Об этом сообщила пресс-служба УГКЦ, передает УНН.
Детали
Папа Франциск пообещал Святославу, что и в дальнейшем будет поддерживать Украину и задействовать все дипломатические механизмы Святого Престола для прекращения войны в Украине. Папа указал на необходимость мобилизовать все усилия для помощи Украине накануне зимы и заверил, что «не даст миру забыть об Украине».
В свою очередь Святослав указал, что сейчас стоит важная задача - противостоять милитаризации религии, которая наблюдается в российской агрессии против Украины.
Предстоятель УГКЦ поблагодарил Папу за постоянную помощь и посредничество в процессе освобождения пленных, в частности священников.
Отдельное внимание посвятил гуманитарным вопросам, в частности накануне зимы. «россия систематически уничтожает гражданскую инфраструктуру наших городов и сел, бьет по жилым кварталам. Сегодня для всех очевиден факт, что денацификация означает уничтожение украинского народа, Украину без украинцев», - подчеркнул Святослав.
Также он поблагодарил Папу за его неоднократные осуждения ракетных ударов по гражданским объектам.
В конце недели Папа Франциск встретится с Зеленским в конце недели9 октября 2024, 12:44 • 9701 просмотр