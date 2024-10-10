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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Папа Франциск заверил главу УГКЦ, что "не даст миру забыть об Украине"

Папа Франциск заверил главу УГКЦ, что "не даст миру забыть об Украине"

Киев  •  УНН

10 октября 2024, 14:20  •  3408 просмотра

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Во время встречи с главой УГКЦ Папа Франциск заверил в дальнейшей поддержке Украины и использовании дипломатических механизмов для прекращения войны. Он отметил необходимость помощи Украине перед зимой.

Папа Римский Франциск 10 октября встретился с предстоятелем Украинской греко-католической церкви Святославом  в Апостольском дворце Ватикана. Он заверил главу УГКЦ, что и дальше будет поддерживать Украину и не даст миру забыть о ней.  Об этом сообщила пресс-служба УГКЦ, передает УНН

Детали

Папа Франциск пообещал Святославу, что и в дальнейшем будет поддерживать Украину и задействовать все дипломатические механизмы Святого Престола для прекращения войны в Украине. Папа указал на необходимость мобилизовать все усилия для помощи Украине накануне зимы и заверил, что «не даст миру забыть об Украине».

В свою очередь Святослав указал, что сейчас стоит важная задача - противостоять милитаризации религии, которая наблюдается в российской агрессии против Украины. 

Предстоятель УГКЦ поблагодарил Папу за постоянную помощь и посредничество в процессе освобождения пленных, в частности священников. 

Отдельное внимание посвятил гуманитарным вопросам, в частности накануне зимы. «россия систематически уничтожает гражданскую инфраструктуру наших городов и сел, бьет по жилым кварталам. Сегодня для всех очевиден факт, что денацификация означает уничтожение украинского народа, Украину без украинцев», - подчеркнул Святослав. 

Также он поблагодарил Папу за его неоднократные осуждения ракетных ударов по гражданским объектам. 

В конце недели Папа Франциск встретится с Зеленским в конце недели9 октября 2024, 12:44 • 9701 просмотр

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

политика
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