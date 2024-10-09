В конце недели Папа Франциск встретится с Зеленским в конце недели
Киев • УНН
Папа Римский Франциск проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским 11 октября в Риме. Ожидается, что во время визита Зеленский также проведет переговоры с премьер-министром Италии Джорджией Мелони.
На этой неделе, 11 октября, Папа Римский Франциск встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом пишет Reuters, передает УНН.
Детали
Отмечается, что встреча ожидается на утро пятницы, 11 октября. Также ожидается, что Зеленский на этой неделе во время своего пребывания в Риме проведет переговоры с премьер-министром Италии Джорджией Мелони.
Дополнение
Последний раз Франциск видел украинского президента на полях саммита Большой семерки (G7) на юге Италии этим летом.
Папа Франциск в очередной раз призвал молиться за Украину7 августа 2024, 13:37 • 29701 просмотр