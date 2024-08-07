Киев • УНН
Папа Римский Франциск призвал верующих молиться за Украину, Мьянму и Судан. Понтифик также обратился с просьбой не допустить расширения конфликта на Ближнем Востоке и устранить дискриминацию в Пакистане и Афганистане.
Папа Римский Франциск в конце встречи с паломниками в среду призвал присоединиться к его молитвам за страждущую Украину, пишет УНН со ссылкой на Vatican News.
Прошу вас присоединиться к моим молитвам также за страдающую Украину, Мьянму, Судан: пусть же эти истощенные войной народы смогут как можно быстрее обрести столь желанный мир
Понтифик также повторил свой призыв не допустить расширения конфликта на Ближнем Востоке, а также обратился с просьбой молиться за другие народы, страдающие от войны. Он также призвал объединять усилия для устранения дискриминации в Пакистане и Афганистане.
Папа Франциск про Україну та сектор Газа: "Мир шляхом переговорів кращий, ніж безкінечна війна"25 апреля 2024, 07:58 • 20220 просмотров