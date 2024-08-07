Папа Римский Франциск в конце встречи с паломниками в среду призвал присоединиться к его молитвам за страждущую Украину, пишет УНН со ссылкой на Vatican News.

Прошу вас присоединиться к моим молитвам также за страдающую Украину, Мьянму, Судан: пусть же эти истощенные войной народы смогут как можно быстрее обрести столь желанный мир - сказал Папа Франциск, возобновив после июльского перерыва проведение общих аудиенций.

Понтифик также повторил свой призыв не допустить расширения конфликта на Ближнем Востоке, а также обратился с просьбой молиться за другие народы, страдающие от войны. Он также призвал объединять усилия для устранения дискриминации в Пакистане и Афганистане.

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