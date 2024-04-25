Папа Франциск об Украине и секторе Газа: "Мир путем переговоров лучше, чем бесконечная война"

Папа Римский Франциск призвал к миру во всем мире на фоне продолжающихся войн в Украине и в секторе Газа, заявив в среду CBS News, что "мир путем переговоров лучше, чем бесконечная война", пишет УНН.

Пожалуйста. Страны, которые находятся в состоянии войны, все они, прекратите войну. Ищите переговоров. Ищите мира - сказал Папа.

Папа призвал молиться за охваченную войной Украину и мир на Ближнем Востоке

На вопрос, может ли он помочь в переговорах о мире, он ответил: "Я могу молиться" и добавил: "Я это делаю. Я много молюсь".

Папа также думает о войне в Украине и о разрушительных последствиях, которые вторжение россии в Украину произвело на украинских детей.

"Эти дети не умеют улыбаться, - сказал Папа. - Я им что-то говорю, а они разучились улыбаться. А это очень трудно, когда ребенок забывает улыбаться. Это действительно очень серьезно. Очень серьезно".

Первым условием для переговоров по окончанию войны является прекращение агрессии рф - Ватикан