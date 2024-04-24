Папа призвал молиться за охваченную войной Украину и мир на Ближнем Востоке

В конце общей аудиенции 24 апреля Папа Франциск обратился с приветственным словом к тысячам паломников, которые собрались на площади Святого Петра, вспомнив Украину. Об этом сообщают Новости Ватикана, пишет УНН.

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Война - это всегда поражение и наживаются на ней только производители оружия. Прошу вас, молитесь за мир, за измученную многострадальную Украину; множество молодых солдат отправляются умирать. Помолимся также о Ближнем Востоке, Газе, где война приносит огромную боль. Помолимся за мир между Палестиной и Израилем, чтобы они стали двумя свободными добрососедскими государствами. Помолимся за мир! - сказал Папа.

В обращении к польским паломникам и их соотечественникам Папа напомнил, что в ближайшую субботу исполняется десять лет со дня канонизации Иоанна Павла II.

Глядя на его жизнь, мы видим, чего может достичь человек, принимая и развивая в себе Божьи дары веры, надежды и милосердной любви. Оставайтесь верными его наследию. Выступайте в защиту жизни и не обманывайтесь культурой смерти. По его заступничеству выпросим у Бога дар мира, ради которого этот Папа Римский так усердно трудился. Я благословляю вас от всего сердца! - сказал Папа

Папа Франциск почтил память павшего под Авдеевкой воина и призвал помолиться за погибших в безумии войны в Украине