Папа Франциск почтил память павшего под Авдеевкой воина и призвал помолиться за погибших в безумии войны в Украине

Папа Римский Франциск призвал помолиться за тех, кто погиб в безумии войны в Украине, и рассказал о 23-летнем воине Александре, павшем под Авдеевкой, пишет УНН со ссылкой на Vatican News.

Детали

Призывами прилагать усилия для того, чтобы оружие замолчало и воцарился мир, а также молитвенным сосредоточением, посвященным солдатам, погибшим в войне в Украине, Папа Франциск завершил общую аудиенцию в среду.

Папа призвал: "Не забывайте мученическую Украину: как же много погибших".

Помощники передали Святейшему Отцу карманное издание Нового Завета и Псалмов и четки, принадлежавшие солдату, погибшему в Украине, которые ему подарили несколько недель назад, о чем он уже упоминал во время общей аудиенции 13 марта.

"Я держу в руках, - сказал он, - четки и Новый Завет, которые оставил солдат, погибший на войне".

Папа рассказал, что речь идет о 23-летнем юноше Александре, погибшем под Авдеевкой, а в книге Священного Писания он подчеркнул слова 129 Псалма: "Из глубин взываю к Тебе, Господи, услышь мой голос". "Вот его четки и Новый Завет, который он читал и молился. Я хотел бы, чтобы мы все помолчали в эту минуту, думая об этом юноше и о многих других, таких как он, погибших в этом безумии войны. Война всегда разрушает. Вспомним о них и помолимся", - сказал Святейший Отец, после чего площадь Святого Петра погрузилась в молитвенную тишину.

Папа Франциск в пасхальном обращении вспомнил Украину, и призвал к обмену заложниками