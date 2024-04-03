Папа Франциск почтил память павшего под Авдеевкой воина и призвал помолиться за погибших в безумии войны в Украине

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Одна из древнейших христианских книг, Кодекс Кросби-Шоена, датированный примерно 250-350 годами нашей эры, содержащий Первое послание Петра и Книгу пророка Ионы, оценивается в 2,6-3,8 миллиона долларов на аукционе Christie's в Лондоне в июне этого года.
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