Папа Франциск почтил память павшего под Авдеевкой воина и призвал помолиться за погибших в безумии войны в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"
  •  102560 просмотра

Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"

Эксклюзив
Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис
  •  105801 просмотра

Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис

Эксклюзив
Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах
  •  106122 просмотра

Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах

Эксклюзив
В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат
  •  100362 просмотра

В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат

Эксклюзив
Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь
  •  124230 просмотра

Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь

Эксклюзив
Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования
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Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования

Эксклюзив
Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят
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Папа Франциск почтил память павшего под Авдеевкой воина и призвал помолиться за погибших в безумии войны в Украине

Папа Римский Франциск почтил память павшего под Авдеевкой украинского воина и призвал помолиться за погибших в безумии войны в Украине.

Общество • 3 апреля 2024, 12:51  •  22237 просмотра
Папа Франциск почтил память павшего под Авдеевкой воина и призвал помолиться за погибших в безумии войны в Украине

Эксперт рассказал, какие функции берут на себя украинские специмпортеры при покупке боеприпасов

Украинские специализированные импортеры берут на себя гарантии на поставку определенных боеприпасов при закупке снарядов для министерства обороны, выступая посредниками.

Война • 3 апреля 2024, 12:48  •  134202 просмотра
Эксклюзив
Эксперт рассказал, какие функции берут на себя украинские специмпортеры при покупке боеприпасов

Премьер-министру Нидерландов Рютте не хватает лишь 4 голоса, чтобы стать новым генсеком НАТО

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, который баллотируется на должность Генерального секретаря НАТО, должен заручиться поддержкой еще 4 стран - Венгрии, Румынии, Словакии и Турции - для обеспечения единодушного одобрения, необходимого для назначения.

Новости Мира • 3 апреля 2024, 12:47  •  20913 просмотра
Премьер-министру Нидерландов Рютте не хватает лишь 4 голоса, чтобы стать новым генсеком НАТО

В Киеве расцвели первые магнолии и сакуры

В Киеве начали цвести первые магнолии и сакуры, которые можно увидеть в ботанических садах, парках и скверах в разных районах города. Ожидается, что их пышное цветение продлится около двух недель.

Общество • 3 апреля 2024, 12:47  •  23844 просмотра
В Киеве расцвели первые магнолии и сакуры

Беспорядки после выборов в Турции: один человек погиб, четверо ранены

Брат кандидата от оппозиции был убит, еще четверо получили ранения в ходе столкновений между противниками и сторонниками недавно избранного мэра от правящей партии на юго-востоке Турции.

Новости Мира • 3 апреля 2024, 12:46  •  21169 просмотра
Беспорядки после выборов в Турции: один человек погиб, четверо ранены

Взрыв на подстанции в подольске вызвал отключение электроэнергии - СМИ

На подстанции возле железнодорожного вокзала в московской области произошел взрыв, повлекший отключение электроэнергии и перебои в работе троллейбусного сообщения в нескольких районах города.

Война • 3 апреля 2024, 12:43  •  19263 просмотра
Взрыв на подстанции в подольске вызвал отключение электроэнергии - СМИ

В течение начала 2024 года, почти 20 тысяч украинских водителей восстановили удостоверения

За первые три месяца 2024 года Министерство внутренних дел восстановило почти 20 тысяч водительских удостоверений, из которых 19 342 - физические и 134 - электронные.

Общество • 3 апреля 2024, 12:39  •  17142 просмотра
В течение начала 2024 года, почти 20 тысяч украинских водителей восстановили удостоверения

Председатель Евросовета прибыл в Румынию после частичного присоединения страны к Шенгенской зоне

Президент Европейского Совета Шарль Мишель прибыл в Румынию впервые после того, как страна частично присоединилась к Шенгенской зоне, что стало шагом к свободному передвижению товаров и людей.

Новости Мира • 3 апреля 2024, 12:37  •  19098 просмотра
Председатель Евросовета прибыл в Румынию после частичного присоединения страны к Шенгенской зоне

Одну из древнейших книг ожидают продать на аукционе за более чем 2,6 миллиона долларов

Одна из древнейших христианских книг, Кодекс Кросби-Шоена, датированный примерно 250-350 годами нашей эры, содержащий Первое послание Петра и Книгу пророка Ионы, оценивается в 2,6-3,8 миллиона долларов на аукционе Christie's в Лондоне в июне этого года.

Культура • 3 апреля 2024, 12:35  •  19540 просмотра
Одну из древнейших книг ожидают продать на аукционе за более чем 2,6 миллиона долларов

Системы ПВО и боеприпасы: Финляндия объявила о новом пакете помощи Украине

Финляндия объявила о предоставлении Украине пакета помощи на сумму 188 млн евро, включающего системы противовоздушной обороны и боеприпасы для артиллерии.

Война • 3 апреля 2024, 12:25  •  20726 просмотра
Системы ПВО и боеприпасы: Финляндия объявила о новом пакете помощи Украине