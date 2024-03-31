Папа Франциск в пасхальном обращении вспомнил Украину, и призвал к обмену заложниками

Папа Франциск призвал к прекращению войн в мире, в том числе и в Украине, и выразил надежду на обмен пленными между Украиной и Россией. Слова Понтифика цитирует Reuters, передает УНН.

Я особенно думаю о жертвах многих конфликтов во всем мире, начиная с конфликтов в Израиле и Палестине и в Украине. Пусть воскресший Христос откроет путь мира для измученных войной народов тех регионов. Призывая к уважению к принципам международного права, я выражаю надежду на общий обмен всеми пленными между Россией и Украиной: все ради всех. - сказал папа Франциск.

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Папа Франциск также призвал к немедленному прекращению огня в Газе, предоставлении гуманитарной помощи палестинцам и освобождению всех израильских заложников.

Я вновь призываю обеспечить доступ гуманитарной помощи в Газу, и вновь призываю к немедленному освобождению заложников, захваченных 7 октября прошлого года, и к немедленному прекращению огня в секторе. - сказал он в своем обращении к Urbi et Orbi.

В Пасхальном послании Папа упомянул и другие горячие точки в мире, в частности Сирию, Ливан, Армению и Азербайджан, Гаити, Мьянму, Судан, регионы Сахель и Африканский Рог, Конго и Мозамбик.

Сколько страданий мы видим в глазах детей, дети разучились улыбаться в тех зонах боевых действий. Своими глазами дети спрашивают нас: Почему? Зачем вся эта смерть? Зачем все эти разрушения? Война - это всегда абсурд и поражения. - добавил он.

Попросив в прошлом году итальянского кардинала Маттео Зуппи стать посредником в репатриации украинских детей из России и оккупированных Россией территорий, Франциск призвал к "всеобщему обмену всеми пленными между Россией и Украиной".

Он также осудил торговлю людьми и помолился о "пути надежды" для тех, кто страдает от насилия, голода и последствий изменения климата, а также об утешении для "жертв терроризма во всех его формах".

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Понтифик возглавил мессу на заполненной и усеянной цветами площади Святого Петра, а затем передал свое благословение "Urbi et Orbi" (городу и миру) и послание с центрального балкона базилики Святого Петра.

87-летний Фрэнсис в последние недели был в плохом здоровье, из-за чего он ограничил публичные выступления и отменял помолвки, как он обычно проводил в Страстную пятницу.

После службы Франциск сел в свой папамобиль с открытым верхом, чтобы поприветствовать толпу на площади и на аллее, соединяющей собор Святого Петра с рекой Тибр. По данным Ватикана, послушать Папу приехали около 60 тысяч человек.