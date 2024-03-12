Первым условием для переговоров по окончанию войны является прекращение агрессии рф - Ватикан

Государственный секретарь Святого Престола Пьетро Паролин уточнил слова Папы Франциска относительно "белого флага" и переговоров с россией указав, что для начала дипломатического решения войны нужно, чтобы россия прекратила агрессию в Украине. Об этом сообщает УНН с ссылкой на Corriere della Sera.

Призыв понтифика заключается в том, чтобы "были созданы условия для дипломатического решения в поисках справедливого и прочного мира". В этом смысле очевидно, что создание таких условий является обязанностью не одной из сторон, а обеих, и первым условием, как мне кажется, является именно прекращение агрессии - заявил Паролин.

Он отметил, что не надо забывать о контексте, в данном случае, о вопросе, который был задан Папе Римскому, который в ответ сказал о "мужестве переговоров, которые никогда не являются капитуляцией". По его словам, Святой Престол придерживается этой линии и продолжает призывать к "прекращению огня"

"Агрессоры должны первыми прекратить огонь и затем начать переговоры. Святой Отец объясняет, что переговоры - это не слабость, а сила. Это не капитуляция, а мужество", - подчеркнул Паролин.

На вопрос, есть ли еще шанс достичь дипломатического решения, он указал, что "всегда есть возможность прийти к дипломатическому решению".

"Война, развязанная против Украины, - это не результат неконтролируемого природного катаклизма, а исключительно человеческая природа, и та же самая человеческая воля, которая вызвала эту трагедию, также имеет возможность и обязанность сделать шаги, чтобы положить ей конец и открыть путь к дипломатическому решению", - резюмировал Госсекретарь Святого Престола.

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Контекст

На днях Папа Римский Франциск, говоря о развязанной рф войне, заявил, что Украина должна иметь то, что он назвал отвагой "белого флага" и вести переговоры.

Чуть позже Директор пресс-службы Ватикана Маттео Бруни объяснил, что Папа Франциск заявил о "белом флаге" выразив надежду на мирное решение конфликта, обращаясь к Украине как к стране, которая всегда была "мученицей"