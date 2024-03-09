Папа Римський закликав Україну підняти білий прапор та вести перемовини з рф
Київ • УНН
Папа Франциск закликає Україну підняти білий прапор і вести переговори з росією для припинення війни, пропонуючи переговори за посередництва інших країн, таких як Туреччина, незважаючи на потенційну легітимізацію російської агресії.
Папа Римський Франциск зробив неочікувану заяву на підтримку переговорів між Україною та росією про припинення війни. За його словами, потрібно знайти мужність підняти "білий прапор". Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
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Так, видання отримало у своє розпорядження запис інтерв'ю Папи Римського для швейцарського телеканалу RSI, яке відбулося у лютому та має бути опубліковане 20 березня. На записі є фрагмент інтерв'ю, де понтифік відповідає на питання щодо того, чи потрібно Україні підняти "білий прапор" та піти на переговори з рф, попри те, що багато хто говорить, що це узаконить агресію москви.
Це одна з інтерпретацій, це правда. Але я думаю, що найсильніший той, хто дивиться на ситуацію, думає про людей, має мужність підняти "білий прапор" та веде переговори,
Він додав, що переговори мають проходити за посередництва інших країн. Одним з таких посередників могла б бути Туреччина.
Можна відчувати сором. Але скільки людей загинуло в підсумку? Потрібно вести переговори. Не соромтесь вести переговори, поки ситуація не погіршилась,
У Reuters зазначили, що Франциск вперше вжив такі терміни, як "білий прапор" або "переможений" стосовно війни в Україні.
Нагадаємо
Ердоган запропонував провести мирні переговори між Україною та росією, але Зеленський виступив проти участі росії, поки не буде розроблено план "справедливого світу".