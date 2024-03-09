Папа Римский призвал Украину поднять белый флаг и вести переговоры с рф

Папа Римский Франциск сделал неожиданное заявление в поддержку переговоров между Украиной и россией о прекращении войны. По его словам, нужно найти мужество поднять "белый флаг". Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Так, издание получило в свое распоряжение запись интервью Папы Римского для швейцарского телеканала RSI, которое состоялось в феврале и должно быть опубликовано 20 марта. На записи есть фрагмент интервью, где понтифик отвечает на вопрос о том, нужно ли Украине поднять "белый флаг" и пойти на переговоры с рф, несмотря на то, что многие говорят, что это узаконит агрессию москвы.

Это одна из интерпретаций, это правда. Но я думаю, что самый сильный тот, кто смотрит на ситуацию, думает о людях, имеет мужество поднять "белый флаг" и ведет переговоры, - сказал Франциск.

Он добавил, что переговоры должны проходить при посредничестве других стран. Одним из таких посредников могла бы быть Турция.

Можно испытывать стыд. Но сколько людей погибло в итоге? Нужно вести переговоры. Не стесняйтесь вести переговоры, пока ситуация не ухудшилась, - подчеркнул он.

В Reuters отметили, что Франциск впервые употребил такие термины, как "белый флаг" или "побежденный" в отношении войны в Украине.

Напомним

Эрдоган предложил провести мирные переговоры между Украиной и россией, но Зеленский выступил против участия России, пока не будет разработан план "справедливого мира".