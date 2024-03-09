Ердоган заявив про готовність провести переговори між Україною та Росією, Зеленський відповів
Київ • УНН
Ердоган запропонував провести мирні переговори між Україною та Росією, але Зеленський виступив проти участі Росії, поки не буде розроблено план "справедливого світу".
Туреччина готова провести мирні переговори за участю України та Росії, заявив президент країни Реджеп Тайіп Ердоган на пресконференції з українським главою Зеленським, передає "Анадолу", пише УНН.
Деталі
Ми готові провести мирний саміт за участю Росії
За словами турецького президента, якщо Москві та Києву вдасться домовитися про відновлення зернової угоди, Анкара надасть необхідну підтримку.
Чорноморська зернова ініціатива запобігла глобальній продовольчій кризі. Угода була укладена у цій залі. Ми готові, як і раніше, сприяти новій угоді
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський виступив проти участі Росії у мирних переговорах, запропонованих Ердоганом. Однак Зеленський припустив, що запрошення російської сторони можливе після того, як буде розроблено план щодо "встановлення справедливого світу".
Ми хочемо отримати результат – справедливий світ для України. Спочатку цивілізовані країни розроблять план, а вже потім буде запрошено представників РФ
Україна та Туреччина підписали угоду, що спрощує торгівлю - Зеленський08.03.24, 21:49 • 68245 переглядiв