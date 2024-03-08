Україна та Туреччина підписали угоду, що спрощує торгівлю - Зеленський
Київ • УНН
Україна та Туреччина підписали угоди про спрощення торгівлі та усунення перешкод для бізнесу, а також важливі оборонні угоди.
Президент Володимир Зеленський заявив про підписання угоди, яка спрощує торгівлю – України й Туреччини, передає УНН.
"Сьогодні, до речі, підписано угоду, яка спрощує нашу торгівлю – України й Туреччини – та усуває перешкоди для бізнесу. На рівні міністерств оборони укладено й низку важливих документів", - повідомив Зеленський у Telegram.
За його словами, Україна й Туреччина разом "посилюють і одна одну, і весь наш регіон".
Україна та Туреччина уклали низку угод на рівні міністерств оборони - Зеленський 08.03.24, 21:29 • 50499 переглядiв
Нагадаємо
Міністр оборони України України Рустем Умєров та міністр торгівлі Туреччини Омер Болат підписали угоду урядом України та урядом Турецької Республіки про створення системи електронного обміну попередньою інформацією щодо товарів та транспортних засобів, які переміщуються між сторонами.