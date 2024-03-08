Україна та Туреччина уклали низку угод на рівні міністерств оборони - Зеленський
Київ • УНН
Україна і Туреччина підписали важливі оборонні угоди та домовилися про спільні проекти для посилення двосторонньої співпраці в оборонному секторі.
Україна та Туреччина на рівні міністерств оборони уклало низку важливих документів. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час під час спільної пресконференції з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, передає УНН.
Значний час сьогодні ми приділили двосторонній співпраці в оборонній сфері і на урядовому рівні і на рівні компаній наших держав. Досягнуто домовленості про спільні проекти. Я дуже радий цьому. Я провів зустріч з представниками ОПК Туреччини. Ми готові рухатися максимально оперативно в реалізації проектів, які ми обговорювали. Я дуже задоволений розмовою з компаніями і з бізнесом Туреччини і отже і тими результатами, які будуть
Він зазначив, що Україна готова вирішувати швидко питання, що стосуються економічної співпраці, зокрема у відбудові, а також у просуванні необхідних двосторонніх угод.
"Сьогодні підписано угоду, яка спрощує нашу торгівлю та усуває перешкоду для бізнесу. На рівні міністерств оборони укладено низку важливих документів. Україна та Туреччина разом посилюють одна одну, і увесь наш регіон", - додав Зеленський.
Нагадаємо
Міністр оборони України Рустем Умєров та міністр торгівлі Туреччини Омер Болат підписали угоду урядом України та урядом Турецької Республіки про створення системи електронного обміну попередньою інформацією щодо товарів та транспортних засобів, які переміщуються між сторонами.