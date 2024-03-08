Україна та Туреччина уклали низку угод на рівні міністерств оборони - Зеленський

Україна та Туреччина на рівні міністерств оборони уклало низку важливих документів. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час під час спільної пресконференції з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, передає УНН.

Значний час сьогодні ми приділили двосторонній співпраці в оборонній сфері і на урядовому рівні і на рівні компаній наших держав. Досягнуто домовленості про спільні проекти. Я дуже радий цьому. Я провів зустріч з представниками ОПК Туреччини. Ми готові рухатися максимально оперативно в реалізації проектів, які ми обговорювали. Я дуже задоволений розмовою з компаніями і з бізнесом Туреччини і отже і тими результатами, які будуть