Україна підписала угоду з Туреччиною про обмін інформацією про переміщення товарів
Київ • УНН
Україна та Туреччина підписали угоду про створення системи електронного обміну попередньою інформацією про товари та транспортні засоби, що переміщуються між двома країнами.
Міністр оборони України Рустем Умєров та міністр торгівлі Туреччини Омер Болат підписали угоду урядом України та урядом Турецької Республіки про створення системи електронного обміну попередньою інформацією щодо товарів та транспортних засобів, які переміщуються між сторонами, передає УНН.
Деталі
Україна та Туреччина підписали угоду про створення системи електронного обміну попередньою інформацією щодо товарів та транспортних засобів, які переміщуються між сторонами.
Угоду від імені України підписав міністр оборони України Рустем Умєров, а від імені Туреччини - міністр торгівлі Омер Болат.
Доповнення
У лютому Кабмін схвалити проект угоди між урядом України та урядом Туреччини про створення системи електронного обміну попередньою інформацією щодо товарів та транспортних засобів, які переміщуються між сторонами.
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