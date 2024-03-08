Зеленський і Ердоган зустрілись у Стамбулі: про що говоритимуть
Київ • УНН
Президент Зеленський зустрівся з президентом Ердоганом у Стамбулі, щоб обговорити забезпечення безпечного судноплавства в Чорному морі для глобальної продовольчої безпеки, зміцнення двосторонньої співпраці та спільного оборонного виробництва, а також звільнення українських військовополонених і політичних в'язнів, утримуваних росією.
У Стамбулі розпочалась зустріч Президента України Володимира Зеленського із Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, передає УНН.
Розпочав зустріч із Президентом Реджепом Таїпом Ердоганом. Вдячний Туреччині за її надійну підтримку України. Обидві наші держави, увесь регіон і глобальна продовольча безпека потребують безумовної безпеки судноплавства в Чорному морі. Ми можемо досягти цього, працюючи разом
Президент України наголосив, що "ми зацікавлені у зміцненні двосторонньої співпраці та спільного виробництва з турецькими оборонними компаніями".
"Також потребуємо допомоги Туреччини у звільненні наших військовополонених і всіх людей, включно з кримськими татарами, які перебувають у російському полоні", - резюмував Зеленський.
Додамо
Як повідомили в ОП, 8 березня 2024 року Президент України відвідає Туреччину. Під час візиту Володимир Зеленський зустрінеться із Президентом Реджепом Таїпом Ердоганом, щоб обговорити теми Формули миру, організації Саміту миру, безпеки судноплавства в Чорному морі, глобальної продовольчої стабільності, а також звільнення українських полонених і політичних вʼязнів, які утримуються російською державою.
Окрема увага під час візиту буде прикута до спільних проектів в оборонно-промисловій сфері.
Володимир Зеленський відвідає верфі, на яких триває будівництво корветів для ВМС України. Також зустрінеться із представниками турецьких оборонних компаній.