Зеленський сьогодні у Туреччині обговорить з Ердоганом звільнення українських полонених
Київ • УНН
Зеленський обговорить з Ердоганом звільнення українських в'язнів та безпеку судноплавства в Чорному морі під час візиту до Туреччини.
Сьогодні, 8 березня, Президент України Володимир Зеленський під час поїздки у Туреччину обговорить з лідером країни Реджепом Таїпом Ердоганом безпеку судноплавства в Чорному морі та звільнення українських полонених і політичних вʼязнів. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу Офісу голови держави.
8 березня 2024 року Президент України відвідає Туреччину. Під час візиту Володимир Зеленський зустрінеться із Президентом Реджепом Таїпом Ердоганом, щоб обговорити теми Формули миру, організації Саміту миру, безпеки судноплавства в Чорному морі, глобальної продовольчої стабільності, а також звільнення українських полонених і політичних вʼязнів, які утримуються російською державою
Деталі
Як зазначається, окрема увага під час візиту буде прикута до спільних проектів в оборонно-промисловій сфері.
Володимир Зеленський відвідає верфі, на яких триває будівництво корветів для ВМС України. Також зустрінеться із представниками турецьких оборонних компаній.
У Туреччині виступили за переговори про припинення вогню в Україні03.03.24, 18:13 • 31562 перегляди