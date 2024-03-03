У Туреччині виступили за переговори про припинення вогню в Україні
Київ • УНН
Туреччина закликає до переговорів про припинення вогню між Україною та росією. Анкара вважає, що обидві сторони досягли ліміту того, чого можна досягти військовими методами
У Туреччині заявили про необхідність початку переговорів щодо припинення вогню в Україні. Україна та рф досягли ліміту того, чого можна досягти військовими методами, заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан після зустрічі з головою мзс рф сергієм лавровим, пише Cafe siyaset, передає УНН.
Що стосується України, то ми вважаємо, що обидві сторони досягли межі того, чого вони можуть домогтися війною, і повинні початися переговори про припинення вогню. Ми вважаємо, що настав час окремо поговорити про визнання окупації та припинення вогню
За його словами, з лавровим також обговорили безпеку судноплавства в Чорному морі.
Міністри закордонних справ Туреччини та рф обговорили війну росії в Україні та ситуацію в Газі на саміті G2023.02.24, 10:30 • 29071 перегляд