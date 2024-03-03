В Турции выступили за переговоры о прекращении огня в Украине
Киев • УНН
Турция призывает к переговорам о прекращении огня между Украиной и россией. Анкара считает, что обе стороны достигли лимита того, чего можно достичь военными методами
В Турции заявили о необходимости начала переговоров о прекращении огня в Украине. Украина и рф достигли лимита того, чего можно достичь военными методами, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан после встречи с главой мид рф сергеем лавровым, пишет Cafe siyaset, передает УНН.
Что касается Украины, то мы считаем, что обе стороны достигли предела того, чего они могут добиться войной, и должны начаться переговоры о прекращении огня. Мы считаем, что настало время отдельно поговорить о признании оккупации и прекращении огня
По его словам, с Лавровым также обсудили безопасность судоходства в Черном море.
Министры иностранных дел Турции и РФ обсудили войну России в Украине и ситуацию в Газе на саммите G2023 февраля 2024, 08:30 • 27067 просмотров
В Турции выступили за переговоры о прекращении огня в Украине
Турция призывает к переговорам о прекращении огня между Украиной и россией. Анкара считает, что обе стороны достигли лимита того, чего можно достичь военными методами
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