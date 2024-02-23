Министры иностранных дел Турции и РФ обсудили войну России в Украине и ситуацию в Газе на саммите G20

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретился с министром иностранных дел США Блинкеном, после чего провел встречу с главой МИДа России Сергеем Лавровым в Бразилии, во время саммита G20.

Об этом пишет T24 и Nergis TV, передает УНН.

Детали

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан находясь на встрече министров иностранных дел G20, в Рио-де-Жанейро, Бразилия, на саммите G20, под, провел переговоры с главой МИДа рф лавровым. Во время встречи были обсуждены запланированные на ближайший период визиты высокого уровня, двусторонние и региональные события. Кроме того, министр Фидан передал своему коллеге, что Турция надеется на дипломатическое решение российско-украинской войны с участием всех сторон, и что Турция поддерживает все инициативы, направленные на поддержку региональной стабильности и процветания. Также речь шла о "катастрофической гуманитарной ситуации в секторе Газа" и возможных мерах, которые могут быть приняты, сообщает турецкий дипломатический источник. Также речь шла о мирных переговорах между Азербайджаном и Арменией.

Следует отметить, что встреча с Лавровым состоялась после переговоров Фидана с государственным секретарём США Энтони Блинкеном, - эта встреча состоялась вчера.

В Рио-де-Жанейро также, по данным Nergis TV, речь шла о процессе расширения НАТО.

Фидан в своём выступлении на сессии во время встречи G20 прокомментировал ситуацию с безопасностью.

Неспособность Совета Безопасности ООН принять резолюцию о прекращении огня еще раз показала, что реформы необходимы - сказал он.

Напомним,

Бразильская корпорация Vibra Energia отказалась заправлять топливом российский самолет Ил-96, на борту которого находился министр иностранных дел россии сергей лавров, из-за опасений возможных санкций со стороны США.

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