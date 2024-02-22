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США співпрацюють із Туреччиною у виробництві артилерійських боєприпасів

Київ • УНН

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США створять три заводи з виробництва боєприпасів у Техасі до 2025 року для виробництва 155-мм снарядів для України у співпраці з турецькими оборонними підрядниками.

США співпрацюють із Туреччиною у виробництві артилерійських боєприпасів

Металеві деталі для 155-міліметрових боєприпасів вироблятимуться на підприємствах у США, створених у співпраці з субпідрядниками з турецького оборонного сектора. Про це кореспонденту агентства "Анадолу" повідомив офіційний представник Пентагону Джефф Юргенсен, передає УНН.

За його словами, виробництво планується почати до кінця 2025 року на трьох заводах у штаті Техас.

Юргенсен повідомив, що  "контракт на будівництво, монтаж і подальше виробництво" укладено з компанією General Dynamics Ordnance and Tactical Systems.

Юргенсен додав, що завод із виробництва боєприпасів матиме виробничу потужність 30 тисяч гільз на місяць.

Посол США Джефф Флейк у своїй статті для видання Desert News, опублікованій 14 лютого, наголосив на значущості для Вашингтона "міцних відносин із Туреччиною".

У публікації під назвою "Міцні відносини з Туреччиною відповідають інтересам США" він зазначив, що "трансформація" турецького оборонного сектору є невід'ємною частиною "ланцюжка оборонних постачань США і могутності НАТО".

Доповнення

Президент Чехії Петр Павел заявив, що його країна знайшла за кордоном джерела для постачання Україні снарядів, зокрема, є можливість постачання 500 тис. снарядів калібру 155 мм і 300 тис. снарядів калібру 122 мм із третіх країн протягом тижнів у разі отримання необхідного фінансування.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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