Президент Чехии "нашел" для Украины 800 тыс. снарядов различного калибра

Президент Чехии Петр Павел заявил, что его страна нашла за рубежом источники для поставки Украине снарядов, в частности, есть возможность поставки 500 тыс. снарядов калибра 155 мм и 300 тыс. снарядов калибра 122 мм из третьих стран в течение недель в случае получения необходимого финансирования. Об этом пишет издание Seznam Zprávy, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, Чехия нашла за рубежом источники сотен тысяч артиллерийских боеприпасов, которые она могла бы доставить в Украину за считанные недели, если заручится финансированием с партнерами в США, Германии, Швеции и других стран.

"Мы идентифицировали полмиллиона единиц боеприпасов калибра 155 миллиметров и 300 тысяч единиц калибра 122 миллиметра", - сказал Павел.

Напомним

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил госсекретарю США Энтони Блинкену о текущих приоритетных потребностях украинских защитников, предоставив также аргументы в пользу предоставления Украине ракет ATACMS дальностью более 300 км. Блинкен подтвердил, что США будут продолжать мобилизовать поддержку.