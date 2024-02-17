Президент Чехии "нашел" для Украины 800 тыс. снарядов различного калибра
Киев • УНН
Чешская Республика может поставить Украине 500 000 155-мм и 300 000 122-мм артиллерийских снарядов из третьих стран в течение нескольких недель, если она обеспечит необходимое финансирование.
Президент Чехии Петр Павел заявил, что его страна нашла за рубежом источники для поставки Украине снарядов, в частности, есть возможность поставки 500 тыс. снарядов калибра 155 мм и 300 тыс. снарядов калибра 122 мм из третьих стран в течение недель в случае получения необходимого финансирования. Об этом пишет издание Seznam Zprávy, передает УНН.
Детали
Как пишет издание, Чехия нашла за рубежом источники сотен тысяч артиллерийских боеприпасов, которые она могла бы доставить в Украину за считанные недели, если заручится финансированием с партнерами в США, Германии, Швеции и других стран.
"Мы идентифицировали полмиллиона единиц боеприпасов калибра 155 миллиметров и 300 тысяч единиц калибра 122 миллиметра", - сказал Павел.
Напомним
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил госсекретарю США Энтони Блинкену о текущих приоритетных потребностях украинских защитников, предоставив также аргументы в пользу предоставления Украине ракет ATACMS дальностью более 300 км. Блинкен подтвердил, что США будут продолжать мобилизовать поддержку.
Президент Чехии "нашел" для Украины 800 тыс. снарядов различного калибра
Чешская Республика может поставить Украине 500 000 155-мм и 300 000 122-мм артиллерийских снарядов из третьих стран в течение нескольких недель, если она обеспечит необходимое финансирование.
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