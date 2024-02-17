Президент Чехии "нашел" для Украины 800 тыс. снарядов различного калибра

Эксклюзив
Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению
16.02.24  •  169836 просмотра

Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению

Эксклюзив
Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году
16.02.24  •  224566 просмотра

Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году

Эксклюзив
Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы
16.02.24  •  180834 просмотра

Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы

Эксклюзив
На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко
15.02.24  •  205885 просмотра

На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко

Эксклюзив
Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат
14.02.24  •  285245 просмотра

Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат

Эксклюзив
Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина
14.02.24  •  278874 просмотра

Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина

Эксклюзив
Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу
14.02.24  •  228019 просмотра

Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу

Эксклюзив
Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт
14.02.24  •  215583 просмотра

Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт

Эксклюзив
Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"
13.02.24  •  223393 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"

Эксклюзив
ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист
12.02.24  •  251281 просмотра

ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Президент Чехии "нашел" для Украины 800 тыс. снарядов различного калибра

Президент Чехии "нашел" для Украины 800 тыс. снарядов различного калибра

Киев  •  УНН

17 февраля 2024, 15:59  •  14383 просмотра

Read in English

Чешская Республика может поставить Украине 500 000 155-мм и 300 000 122-мм артиллерийских снарядов из третьих стран в течение нескольких недель, если она обеспечит необходимое финансирование.

Президент Чехии Петр Павел заявил, что его страна нашла за рубежом источники для поставки Украине снарядов, в частности, есть возможность поставки 500 тыс. снарядов калибра 155 мм и 300 тыс. снарядов калибра 122 мм из третьих стран в течение недель в случае получения необходимого финансирования. Об этом пишет издание Seznam Zprávy, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, Чехия нашла за рубежом источники сотен тысяч артиллерийских боеприпасов, которые она могла бы доставить в Украину за считанные недели, если заручится финансированием с партнерами в США, Германии, Швеции и других стран.

"Мы идентифицировали полмиллиона единиц боеприпасов калибра 155 миллиметров и 300 тысяч единиц калибра 122 миллиметра", - сказал Павел.

Напомним

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил госсекретарю США Энтони Блинкену о текущих приоритетных потребностях украинских защитников, предоставив также аргументы в пользу предоставления Украине ракет ATACMS дальностью более 300 км. Блинкен подтвердил, что США будут продолжать мобилизовать поддержку.

Павел Башинский

Павел Башинский

ВойнаНовости Мира
petr-pavelПетр Павел
gosudarstvennii-departament-soedinennikh-shtatov-amerikiГосударственный департамент Соединенных Штатов Америки
shvetsiyaШвеция
cheshskaya-respublikaЧешская Республика
germaniyaГермания
antonii-blinkenЭнтони Блинкен
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
dmytro-kulebaДмитрий Кулеба
mgm-140-atacmsMGM-140 ATACMS
Президент Чехії “знайшов” для України 800 тис. снарядів різного калібру
Czech President "found" 800 thousand shells of various calibers for Ukraine
Новости по теме

Президент Чехии "нашел" для Украины 800 тыс. снарядов различного калибра

Чешская Республика может поставить Украине 500 000 155-мм и 300 000 122-мм артиллерийских снарядов из третьих стран в течение нескольких недель, если она обеспечит необходимое финансирование.

Война •   •  14383 просмотра
Президент Чехии "нашел" для Украины 800 тыс. снарядов различного калибра

рф сбросила на Купянск по меньшей мере пять авиабомб: известно как минимум о пяти раненых

Российская армия атаковала Купянск, сбросив по меньшей мере пять бомб на город, ранив пять человек. По состоянию на сейчас спасатели деблокировали из-под завалов женщину, она получила ранения. Под завалами находятся еще люди.

Война •   •  15542 просмотра
рф сбросила на Купянск по меньшей мере пять авиабомб: известно как минимум о пяти раненых

Смерть Навального: семье отказываются отдавать тело политика, а в морге говорят - его туда не доставляли

российские следователи не передадут тело Алексея Навального его родственникам до завершения следствия, несмотря на предыдущие заявления о том, что следствие уже завершено, а его адвокатам и матери отказано в доступе к телу в морге.

Криминал и ЧП •   •  12812 просмотра
Смерть Навального: семье отказываются отдавать тело политика, а в морге говорят - его туда не доставляли

Оккупанты перебрасывают танки на север оккупированного Крыма

По сообщению Telegram-канала, в оккупированном Крыму были замечены танки, которые двигались из Севастополя через Симферополь и далее на север, информация об этом была передана украинским вооруженным силам.

Война •   •  17054 просмотра
Оккупанты перебрасывают танки на север оккупированного Крыма

Провели два раунда переговоров: Зеленский о соглашении по безопасности с США

Зеленский заявил, что Украина работает над будущими соглашениями по безопасности с США, но сейчас сосредоточена на получении одобрения Конгресса на предоставление жизненно важной военной помощи для сохранения их стратегического партнерства.

Война •   •  19944 просмотра
Провели два раунда переговоров: Зеленский о соглашении по безопасности с США

Украинские военные уничтожили вражескую ракету над Днепропетровской областью

Председатель Днепропетровской областной военной администрации сообщил, что украинские военные уничтожили запущенную россией ракету, которая летела на северо-восток над Криворожским районом.

Война •   •  16387 просмотра
Украинские военные уничтожили вражескую ракету над Днепропетровской областью

Атака рф на Купянск: из-под завалов дома деблокировали 69-летнюю женщину, еще двух человек ищут

В Купянске после обстрела оккупантов из-под завалов вытащили 69-летнюю женщину, которую госпитализировали с переломом конечности. Еще двух человек ищут.

Война •   •  15744 просмотра
Атака рф на Купянск: из-под завалов дома деблокировали 69-летнюю женщину, еще двух человек ищут

У нас план только один - "план А": вице-президент США уверена, что пакет помощи для Украины будет проголосован

Харрис выразила уверенность, что Конгресс одобрит дополнительную военную помощь, жизненно необходимую Украине, при двухпартийной поддержке.

Война •   •  19504 просмотра
У нас план только один - "план А": вице-президент США уверена, что пакет помощи для Украины будет проголосован

Смерть Навального: российские следователи говорят, что причина до сих пор не установлена

Причина смерти российского оппозиционера Алексея Навального в тюрьме не установлена, о чем следствие сообщило его адвокату.

Политика •   •  17923 просмотра
Смерть Навального: российские следователи говорят, что причина до сих пор не установлена

Армия рф продолжает прицельно бить по жилым кварталам Херсона: количество раненых возросло до трех

По данным местных властей, в результате российского обстрела жилых кварталов в Херсоне погиб один человек, еще трое получили ранения.

Война •   •  17037 просмотра
Армия рф продолжает прицельно бить по жилым кварталам Херсона: количество раненых возросло до трех