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"Продовження військової допомоги США має вирішальне значення": Кулеба обговорив з Блінкеном пріоритетні потреби і ATACMS дальністю понад 300 км

"Продовження військової допомоги США має вирішальне значення": Кулеба обговорив з Блінкеном пріоритетні потреби і ATACMS дальністю понад 300 км

Київ • УНН

 • 32285 перегляди

Міністр закордонних справ України Кулеба поінформував Державного секретаря США Блінкена про пріоритетні оборонні потреби України та висловився на користь надання Україні ракет ATACMS дальністю понад 300 км, а Блінкен підтвердив подальшу підтримку з боку США.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба повідомив держсекретарю США Ентоні Блінкену про поточні пріоритетні потреби українських захисників, надавши також аргументи на користь надання Україні ракет ATACMS дальністю понад 300 км. Блінкен підтвердив, що США продовжуватимуть мобілізувати підтримку, повідомив Кулеба за підсумками переговорів на полях Мюнхенської конференції з безпеки, пише УНН.

Я зустрівся з Ентоні Блінкеном у Мюнхені, щоб обговорити підтримку України з боку США. Я подякував йому за все, що США вже зробили для України. Я також повідомив про терміновість та поточні пріоритетні потреби захисників України: боєприпаси, протиповітряна оборона та далекобійні спроможності. У цьому контексті я надав аргументи на користь надання Україні ракет ATACMS дальністю понад 300 км

- написав Кулеба в X.

Голова МЗС України наголосив: "Продовження військової допомоги США має вирішальне значення". "Ми активно працюємо разом над рішеннями, і держсекретар Блінкен підтвердив, що США продовжуватимуть мобілізувати підтримку", - повідомив Кулеба.

Блінкен, своєю чергою, повідомив в X, що "Сполучені Штати віддані обороні України та її майбутньому", підтвердивши, що сьогодні в Мюнхені говорив із Кулебою "про підтримку США зусиль щодо відновлення і вільної та процвітаючої України".

"Сигнал непохитної двопартійної підтримки": Кулеба відреагував на схвалення Сенатом США пакету допомоги Україні13.02.24, 14:59 • 69355 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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