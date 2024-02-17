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"Продолжение военной помощи США имеет решающее значение": Кулеба обсудил с Блинкеном приоритетные потребности и ATACMS дальностью более 300 км

"Продолжение военной помощи США имеет решающее значение": Кулеба обсудил с Блинкеном приоритетные потребности и ATACMS дальностью более 300 км

Киев  •  УНН

17 февраля 2024, 10:50  •  8629 просмотра

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Министр иностранных дел Украины Кулеба проинформировал Государственного секретаря США Блинкена о приоритетных оборонных потребностях Украины и высказался в пользу предоставления Украине ракет ATACMS дальностью более 300 км, а Блинкен подтвердил дальнейшую поддержку со стороны США.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил госсекретарю США Энтони Блинкену о текущих приоритетных потребностях украинских защитников, предоставив также аргументы в пользу предоставления Украине ракет ATACMS дальностью более 300 км. Блинкен подтвердил, что США будут продолжать мобилизовать поддержку, сообщил Кулеба по итогам переговоров на полях Мюнхенской конференции по безопасности, пишет УНН.

Я встретился с Энтони Блинкеном в Мюнхене, чтобы обсудить поддержку Украины со стороны США. Я поблагодарил его за все, что США уже сделали для Украины. Я также сообщил о срочности и текущих приоритетных потребностях защитников Украины: боеприпасы, противовоздушная оборона и дальнобойные возможности. В этом контексте я предоставил аргументы в пользу предоставления Украине ракет ATACMS дальностью более 300 км

- написал Кулеба в X.

Глава МИД Украины подчеркнул: "Продолжение военной помощи США имеет решающее значение". "Мы активно работаем вместе над решениями, и госсекретарь Блинкен подтвердил, что США будут продолжать мобилизовать поддержку", - сообщил Кулеба.

Блинкен, в свою очередь, сообщил в X, что "Соединенные Штаты привержены обороне Украины и ее будущему", подтвердив, что сегодня в Мюнхене говорил с Кулебой "о поддержке США усилий по восстановлению и свободной и процветающей Украины".

"Сигнал непоколебимой двухпартийной поддержки": Кулеба отреагировал на одобрение Сенатом США пакета помощи Украине13 февраля 2024, 12:59 • 67465 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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"Продовження військової допомоги США має вирішальне значення": Кулеба обговорив з Блінкеном пріоритетні потреби і ATACMS дальністю понад 300 км
"Continued US military assistance is crucial": Kuleba discusses priority needs and ATACMS with a range of over 300 km with Blinken
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"Продолжение военной помощи США имеет решающее значение": Кулеба обсудил с Блинкеном приоритетные потребности и ATACMS дальностью более 300 км

Министр иностранных дел Украины Кулеба проинформировал Государственного секретаря США Блинкена о приоритетных оборонных потребностях Украины и высказался в пользу предоставления Украине ракет ATACMS дальностью более 300 км, а Блинкен подтвердил дальнейшую поддержку со стороны США.

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