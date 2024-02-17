Президент Чехії “знайшов” для України 800 тис. снарядів різного калібру
Київ • УНН
Чеська Республіка може поставити Україні 500 000 155-мм і 300 000 122-мм артилерійських снарядів з третіх країн протягом декількох тижнів, якщо вона забезпечить необхідне фінансування.
Президент Чехії Петр Павел заявив, що його країна знайшла за кордоном джерела для поставки Україні снарядів, зокрема, є можливість постачання 500 тис. снарядів калібру 155 мм і 300 тис. снарядів калібру 122 мм із третіх країн протягом тижнів у разі отримання необхідного фінансування. Про це пише видання Seznam Zprávy, передає УНН.
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Як пише видання, Чехія знайшла за кордоном джерела сотень тисяч артилерійських боєприпасів, які вона могла б доставити в Україну за лічені тижні, якщо заручиться фінансуванням з партнерами в США, Німеччині, Швеції та інших країн.
"Ми ідентифікували півмільйона одиниць боєприпасів калібру 155 міліметрів і 300 тисяч одиниць калібру 122 міліметри", – сказав Павло.
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