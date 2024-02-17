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Президент Чехії “знайшов” для України 800 тис. снарядів різного калібру

Президент Чехії “знайшов” для України 800 тис. снарядів різного калібру

Київ • УНН

 • 101872 перегляди

Чеська Республіка може поставити Україні 500 000 155-мм і 300 000 122-мм артилерійських снарядів з третіх країн протягом декількох тижнів, якщо вона забезпечить необхідне фінансування.

Президент Чехії Петр Павел заявив, що його країна знайшла за кордоном джерела для поставки Україні снарядів, зокрема, є можливість постачання 500 тис. снарядів калібру 155 мм і 300 тис. снарядів калібру 122 мм із третіх країн протягом тижнів у разі отримання необхідного фінансування. Про це пише видання Seznam Zprávy, передає УНН.

Деталі

Як пише видання, Чехія знайшла за кордоном джерела сотень тисяч артилерійських боєприпасів, які вона могла б доставити в Україну за лічені тижні, якщо заручиться фінансуванням з партнерами в США, Німеччині, Швеції та інших країн.

"Ми ідентифікували півмільйона одиниць боєприпасів калібру 155 міліметрів і 300 тисяч одиниць калібру 122 міліметри", – сказав Павло.

Нагадаємо

Голова МЗС України Дмитро Кулеба повідомив держсекретарю США Ентоні Блінкену про поточні пріоритетні потреби українських захисників, надавши також аргументи на користь надання Україні ракет ATACMS дальністю понад 300 км. Блінкен підтвердив, що США продовжуватимуть мобілізувати підтримку.

Павло Башинський

Павло Башинський

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