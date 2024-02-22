США сотрудничают с Турцией в производстве артиллерийских  боеприпасов

Металлические детали для 155-миллиметровых боеприпасов будут производиться на предприятиях в США, созданных в сотрудничестве с субподрядчиками из турецкого оборонного сектора. Об этом корреспонденту агентства "Анадолу" сообщил официальный представитель Пентагона Джефф Юргенсен, передает УНН.

По его словам, производство планируется начать к концу 2025 года на трех заводах в штате Техас.

Юргенсен сообщил, что "контракт на строительство, монтаж и последующее производство" заключен с компанией General Dynamics Ordnance and Tactical Systems.

Юргенсен добавил, что завод по производству боеприпасов будет иметь производственную мощность 30 тысяч гильз в месяц.

Посол США Джефф Флейк в своей статье для издания Desert News, опубликованной 14 февраля, подчеркнул значимость для Вашингтона "прочных отношений с Турцией".

В публикации под названием "Прочные отношения с Турцией отвечают интересам США" он отметил, что "трансформация" турецкого оборонного сектора является неотъемлемой частью "цепочки оборонных поставок США и мощи НАТО".

Дополнение

Президент Чехии Петр Павел заявил, что его страна нашла за рубежом источники для поставки Украине снарядов, в частности, есть возможность поставки 500 тыс. снарядов калибра 155 мм и 300 тыс. снарядов калибра 122 мм из третьих стран в течение недель в случае получения необходимого финансирования.