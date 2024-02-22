Довелось летіти іншим рейсом: Бразилія відмовилась заправляти літак лаврова
Київ • УНН
Бразильська корпорація Vibra Energia відмовилася заправляти паливом російський літак Іл-96, на борту якого перебував міністр закордонних справ росії сергій лавров, через побоювання можливих санкцій з боку США.
Бразильська корпорація Vibra Energia відмовилася заправляти російський літак Іл-96, на борту якого перебував міністр закордонних справ росії сергій лавров, через побоювання можливих санкцій з боку США. Про це пише AeroTelegraph, передає УНН.
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Зазначається, що наразі глава російського МЗС лавров проводить турне країнами Латинської Америки.
Після візиту на Кубу та до Венесуели він попрямував на зустріч міністрів країн "Великої двадцятки", що наразі триває в Бразилії.
Літак Лаврова приземлився в аеропорту Ріо-де-Жанейро, але Vibra Energia відмовилася заправляти літальний апарат, пославшись на загрозу санкцій США. Вони забороняють заправку урядових літаків рф.
лавров готовий рекомендувати росіянам відпочивати у Північній Кореї19.10.23, 16:07 • 220529 переглядiв
росіяни з незрозумілих причин відмовились від заправки літака компанією Jet Fly та пропонували, аби їхній літак був дозаправлений прямо в повітрі паливозаправником Збройних сил Бразилії.
Проте бразильські військові відмовилися, оскільки нібито не знайшли такої кількості палива для чотиримоторного російського літака.
Зрештою лаврову дозволили летіти на літаку, який мав доставити міністра закордонних справ Бразилії Мауро Вієйру назад до Бразилії. Це означає, що його зустріч із Лулою да Сілвою може все-таки відбутися.
Нагадаємо
сергію лаврову довелось летіти до Північної Македонії на зустріч ОБСЄ через Грецію оскільки , як Болгарія закрила повітряний простір для його літака, через те що на борту перебувала прессекретар росії марія захарова.
Кілька країн, включаючи Україну та три країни Балтії, відмовились від участі у зустрічі через присутність міністра закордонних справ росії сергія лаврова.