Пришлось лететь другим рейсом: Бразилия отказалась заправлять самолет лаврова

Бразильская корпорация Vibra Energia отказалась заправлять российский самолет Ил-96, на борту которого находился министр иностранных дел россии сергей лавров, из-за опасений возможных санкций со стороны США. Об этом пишет AeroTelegraph, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в настоящее время глава российского МИД лавров проводит турне по странам Латинской Америки.

После визита на Кубу и в Венесуэлу он направился на встречу министров стран "Большой двадцатки", которая сейчас проходит в Бразилии.

Самолет Лаврова приземлился в аэропорту Рио-де-Жанейро, но Vibra Energia отказалась заправлять летательный аппарат, сославшись на угрозу санкций США. Они запрещают заправку правительственных самолетов рф.

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россияне по непонятным причинам отказались от заправки самолета компанией Jet Fly и предлагали, чтобы их самолет был дозаправлен прямо в воздухе топливозаправщиком Вооруженных сил Бразилии.

Однако бразильские военные отказались, поскольку якобы не нашли такого количества топлива для четырехмоторного российского самолета.

В конце концов Лаврову разрешили лететь на самолете, который должен был доставить министра иностранных дел Бразилии Мауро Виейру обратно в Бразилию. Это означает, что его встреча с Лулой да Силвой может все-таки состояться.

Напомним

сергею лаврову пришлось лететь в Северную Македонию на встречу ОБСЕ через Грецию поскольку, как Болгария закрыла воздушное пространство для его самолета, из-за того что на борту находилась пресс-секретарь россии Мария Захарова.

Несколько стран, включая Украину и три страны Балтии, отказались от участия во встрече из-за присутствия министра иностранных дел россии сергея лаврова.