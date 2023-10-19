лавров готов рекомендовать россиянам отдыхать в Северной Корее
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. Министр иностранных дел российской федерации сергей лавров согласен предлагать российским туристам отдых в Корейской Народно-Демократической Республике, передает УНН со ссылкой на росСМИ.
Детали
Министр иностранных дел россии прибыл в КНДР в рамках двухдневного визита, во время которого провел встречу со своим коллегой Чхо Сон Хуи, а также пообщался с представителями СМИ.
На вопрос журналистов, стал бы он рекомендовать россиянам КНДР, в качестве места для отдыха для, Лавров ответил утвердительно. "Стал бы", - ответил глава МИДа рф.
Ранее УНН сообщал, что глава МИДа страны-агрессора прибыл в Северную Корею – вероятно, две страны налаживают оборонные отношения. Прошлый визит лаврова в КНДР состоялся в 2018 году.