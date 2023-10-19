лавров готов рекомендовать россиянам отдыхать в Северной Корее

Детали

Министр иностранных дел россии прибыл в КНДР в рамках двухдневного визита, во время которого провел встречу со своим коллегой Чхо Сон Хуи, а также пообщался с представителями СМИ.

На вопрос журналистов, стал бы он рекомендовать россиянам КНДР, в качестве места для отдыха для, Лавров ответил утвердительно. "Стал бы", - ответил глава МИДа рф.

Ранее УНН сообщал, что глава МИДа страны-агрессора прибыл в Северную Корею – вероятно, две страны налаживают оборонные отношения. Прошлый визит лаврова в КНДР состоялся в 2018 году.