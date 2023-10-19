лавров готовий рекомендувати росіянам відпочивати у Північній Кореї
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Міністр закордонних справ російської федерації сергій лавров згоден пропонувати російським туристам відпочинок в Корейській Народно-Демократичній Республіці, передає УНН із посиланням на росЗМІ.
Деталі
Міністр закордонних справ росії прибув до КНДР у рамках дводенного візиту, під час якого провів зустріч зі своєю колегою Чхо Сон Хуі, а також поспілкувався з представниками ЗМІ.
На питання журналістів, чи став би він рекомендувати росіянам КНДР, в якості місця для відпочинку для, лавров відповів ствердно. "Став би", - відповів глава мзс рф.
Раніше УНН повідомляв, що очільник мзс країни-агресорки прибув до Північної Кореї – ймовірно, дві країни налагоджують оборонні відносини. Минулий візит лаврова до КНДР відбувся у 2018 році.