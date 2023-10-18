Міністр закордонних справ росії Сергій Лавров прибув до Північної Кореї
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. У середу міністр закордонних справ росії Сергій Лавров прибув до Північної Кореї, коли дві країни налагоджують тісніші оборонні відносини. Лавров, який востаннє відвідував ізольовану країну в 2018 році, зустрівся в Пхеньяні зі своїм північнокорейським колегою Чхо Сон Хуі. Про це пише DW, передає УНН.
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"Ми високо цінуємо вашу принципову, однозначну підтримку дій росії у зв'язку зі спеціальною військовою операцією в Україні", - сказав Лаврова.
Деталі
Речник Кремля сказав, що дводенний візит Лаврова також може закласти основу для майбутньої поїздки президента росії Володимира Путіна.
Лавров також поінформував північнокорейців про нещодавній візит Путіна до Китаю.
Доповнення
Візит Лаврова до Пхеньяну відбувся після того, як у вересні північнокорейський лідер Кім Чен Ин здійснив рідкісний візит на Далекий Схід росії для зустрічі з Путіним.
Обидва диктатори домовилися зміцнювати оборонні зв'язки. Аналітики вважають, що Росія прагне використати запаси боєприпасів Північної Кореї для вторгнення в Україну , а Північна Корея прагне отримати доступ до російських передових технологій для своєї програми створення ядерної зброї.
Спеціальний представник США з питань Північної Кореї Сон Кім заявив, що близькість між Північною Кореєю та Росією викликає "тривогу".
США стверджували, що поставки зброї вже тривають, надавши минулого тижня докази того, що Північна Корея доставила Росії понад 1000 контейнерів військового обладнання та боєприпасів.
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