Спецпредставник США назвав передбачуване постачання зброї між КНДР та рф небезпечним
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Відносини між Північною Кореєю та росією викликають «велику тривогу», заявив у вівторок спеціальний представник США з питань КНДР Сун Кім після того, як Білий дім повідомив минулого тижня, що Пхеньян нещодавно надав росії партію зброї, пише УНН з посиланням на Reuters.
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Поставки зброї між двома країнами були "небезпечними" та "дестабілізуючими", заявив Кім журналістам після зустрічі зі своїми південнокорейськими та японськими колегами в Джакарті і підтвердив відданість США захисту своїх союзників.
"Водночас ми продовжимо нашу роботу з протидії незаконній ЗМЗ (зброї масового знищення) і балістичним ракетам КНДР", - заявив Кім.
"Кім Чен Ин продовжує свою ядерну одержимість, приносячи в жертву засоби до існування людей і порушуючи їхні права людини", - заявив Кім Ганн, посланник Південної Кореї з ядерних питань, засудивши передбачуване військове співробітництво між москвою і Пхеньяном як "кричуще" порушення резолюції Радбезу ООН.
Доповнення
Зустріч відбулася через кілька днів після того, як Сполучені Штати заявили, що КНДР надала росії велику партію зброї, що, за їхніми словами, викликало занепокоєння та вказало на розширення військових відносин між двома країнами.
Північнокорейський лідер Кім Чен Ин здійснив рідкісну поїздку до росії, щоб зустрітися з президентом володимиром путіним минулого місяця, посиливши побоювання, що вони можуть підтримати російську армію в Україні, тоді як Північна Корея отримала ракетні технології, заборонені резолюціями ООН.
Міністр закордонних справ рф сергій лавров відвідає Північну Корею цього тижня, повідомляють державні ЗМІ Північної Кореї ЦТАК та міністерство закордонних справ росії.