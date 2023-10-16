лавров відвідає Північну Корею цього тижня
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Міністр закордонних справ рф сергій лавров відвідає Північну Корею 18-19 жовтня. Про це повідомляє мвс рф, передає УНН.
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лавров, як повідомляється, «здійснить офіційний візит» до КНДР 18-19 жовтня на запрошення міністерства закордонних справ Північної Кореї. У короткій заяві міністерства не уточняється, з ким лавров має зустрітися. Також поки не відомі цілі поїздки.
Нагадаємо
У вересні лідер Північної Кореї Кім Чен Ин відвідав росію з поїздкою, яка викликала глобальні занепокоєння щодо угод про передачу зброї між двома країнами, які перебувають у протистоянні із Заходом.