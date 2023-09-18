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Лідер Північної Кореї повертається додому після поїздки на Далекий Схід

Лідер Північної Кореї повертається додому після поїздки на Далекий Схід

Київ • УНН

 • 274362 перегляди

КИЇВ. 18 вересня. УНН. Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин у неділю повертається додому з Росії, завершуючи шестиденну поїздку, яка викликала глобальні занепокоєння щодо угод про передачу зброї між двома країнами, які перебувають у протистоянні із Заходом. Про це пише AP, передає УНН.

Деталі

Бронепоїзд Кіма вирушив під звуки російського патріотичного маршу «Прощання слов'янка» в кінці церемонії прощання на залізничній станції в Артемі, далекому східному російському місті приблизно за 200 кілометрів від кордону з Північною Кореєю.

На церемонії були присутні високопоставлені посадові особи, включно з міністром природних ресурсів Росії Олександром

Козловим і губернатором Приморського краю Олегом Кожем'яко, на якому виступив російський військовий оркестр, який виконав гімни Північної Кореї та Росії.

Це була найтриваліша закордонна поїздка Кіма з моменту його приходу до влади наприкінці 2011 року. Спостерігачі кажуть, що Кім мав повернутися до Пхеньяну, столиці Північної Кореї, близько понеділка вдень.

Доповнення

У неділю Кім відвідав університет і дивився шоу моржів у російському океанаріумі, побував у кампусі Далекосхідного федерального університету.

У суботу Кім вирушив до аеропорту поблизу Владивостока, де міністр оборони Сергій Шойгу та інші високопоставлені військові дали йому змогу зблизька подивитися на російські стратегічні бомбардувальники та інші військові літаки. Пізніше Кім і Шойгу вирушили до Владивостока, де оглянули фрегат "Адмірал Шапошников".

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У п'ятницю Кім Чен Ин відвідав авіаційний завод у місті Комсомольськ-на-Амурі, який виробляє найпотужніші винищувачі Росії.
Зустріч Кіма з Путіним відбулася на головному космодромі Росії, місці, яке вказувало на його бажання отримати допомогу Росії в

його зусиллях придбати засоби космічної розвідки та ракетні технології. За останні місяці два північнокорейські запуски супутника-розвідника в космос закінчилися невдачею, і Північна Корея пообіцяла провести третю спробу в жовтні.

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