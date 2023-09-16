шойгу показав Кім Чен Ину ракетні комплекси “Кінжал” та “Калібр”, якими рф б’є по Україні

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16 вересня голова КНДР у супроводі міністра оборони росії відвідав аеродром Кневічі.

шойгу показав Кім Чен Ину літаки стратегічної авіації зс рф, а також винищувачі та ракетний комплекс “Кинжал”, з якого російські війська неодноразово атакували Україну.

Після візиту на аеродромшойгу та Кім Чен Ин оглянули фрегат Тихоокеанського флоту “Маршал Шапошников”. Там міністр оборони росії продемонстрував голові КНДР протикорабельні ракетні комплекси “Уран” та універсальні комплекси крилатих ракет “Калібр”.

Раніше західні ЗМІ та чиновники пов’язували візит Кім Чен Іна до росії з ймовірними переговорами щодо постачання озброєння. Financial Times писала, що за допомогу Пхеньяну у війні москва могла б розплатитися зерном, нафтою, військовими технологіями та валютою.