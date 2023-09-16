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29 березня, 17:57 • 349846 перегляди

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28 березня, 18:00 • 216209 перегляди

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Кім Чен Ин разом із шойгу прибув на фрегат "Маршал Шапошников" у Владивостоці

Кім Чен Ин разом із шойгу прибув на фрегат "Маршал Шапошников" у Владивостоці

Київ • УНН

 • 295265 перегляди

КИЇВ. 16 вересня. УНН. Диктатор КНДР Кім Чен Ин та міністр оборони рф сергій шойгу прибули на фрегат Тихоокеанського флоту "Маршал Шапошников" у Владивостоці, передає УНН із посиланням на Telegram-канал "Прямий ефір".

Деталі

шойгу та Кім Чен Ина зустрів на борту командир корабля капітан другого рангу сергій меркулов.

Про характеристики корабля та протичовнового озброєння, розташованого на верхній палубі та надбудовах розповів головнокомандувач Військово-Морським флотом росії адмірал микола євменов.

Раніше

Лідер КНДР Кім Чен Ин був «глибоко вражений багатим незалежним потенціалом і сучасністю російської авіабудівної промисловості» на авіаційному заводі імені Юрія Гагаріна в комсомольську-на-амурі, який він відвідав у п'ятницю.

Нагадаємо

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин після зустрічі з російським диктатором путіним на космодромі "Східний" попрямував у місто комсомольськ-на-амурі на авіаційний завод, який будує винищувачі.

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