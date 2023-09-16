Кім Чен Ин разом із шойгу прибув на фрегат "Маршал Шапошников" у Владивостоці
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Диктатор КНДР Кім Чен Ин та міністр оборони рф сергій шойгу прибули на фрегат Тихоокеанського флоту "Маршал Шапошников" у Владивостоці, передає УНН із посиланням на Telegram-канал "Прямий ефір".
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шойгу та Кім Чен Ина зустрів на борту командир корабля капітан другого рангу сергій меркулов.
Про характеристики корабля та протичовнового озброєння, розташованого на верхній палубі та надбудовах розповів головнокомандувач Військово-Морським флотом росії адмірал микола євменов.
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Лідер КНДР Кім Чен Ин був «глибоко вражений багатим незалежним потенціалом і сучасністю російської авіабудівної промисловості» на авіаційному заводі імені Юрія Гагаріна в комсомольську-на-амурі, який він відвідав у п'ятницю.
Нагадаємо
Північнокорейський лідер Кім Чен Ин після зустрічі з російським диктатором путіним на космодромі "Східний" попрямував у місто комсомольськ-на-амурі на авіаційний завод, який будує винищувачі.