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Ким Чен Ын вместе с Шойгу прибыл на фрегат "Маршал Шапошников" во Владивостоке

Ким Чен Ын вместе с Шойгу прибыл на фрегат "Маршал Шапошников" во Владивостоке

Киев • УНН

 • 295264 просмотра

КИЕВ. 16 сентября. УНН. Диктатор КНДР Ким Чен Ын и министр обороны рф сергей шойгу прибыли на фрегат Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников" во Владивостоке, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал "Прямой эфир".

Детали

шойгу и Ким Чен Ына встретил на борту командир корабля капитан второго ранга сергей меркулов.

О характеристиках корабля и противолодочного вооружения, расположенного на верхней палубе и надстройках рассказал главнокомандующий Военно-Морским флотом россии адмирал николай евменов.

Ранее

Лидер КНДР Ким Чен Ын был “глубоко впечатлен богатым независимым потенциалом и современностью российской авиастроительной промышленности” на авиационном заводе имени Юрия Гагарина в комсомольске-на-амуре, который он посетил в пятницу.

Напомним

Северокорейский лидер Ким Чен Ын после встречи с российским диктатором путиным на космодроме “Восточный” направился в город комсомольск-на-амуре на авиационный завод, который строит истребители.

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