Ким Чен Ын вместе с Шойгу прибыл на фрегат "Маршал Шапошников" во Владивостоке
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Диктатор КНДР Ким Чен Ын и министр обороны рф сергей шойгу прибыли на фрегат Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников" во Владивостоке, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал "Прямой эфир".
Детали
шойгу и Ким Чен Ына встретил на борту командир корабля капитан второго ранга сергей меркулов.
О характеристиках корабля и противолодочного вооружения, расположенного на верхней палубе и надстройках рассказал главнокомандующий Военно-Морским флотом россии адмирал николай евменов.
Ранее
Лидер КНДР Ким Чен Ын был “глубоко впечатлен богатым независимым потенциалом и современностью российской авиастроительной промышленности” на авиационном заводе имени Юрия Гагарина в комсомольске-на-амуре, который он посетил в пятницу.
Напомним
Северокорейский лидер Ким Чен Ын после встречи с российским диктатором путиным на космодроме “Восточный” направился в город комсомольск-на-амуре на авиационный завод, который строит истребители.