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Кім Чен Ин "глибоко вражений" російською авіабудівною промисловістю

Кім Чен Ин "глибоко вражений" російською авіабудівною промисловістю

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 вересня. УНН. Лідер КНДР Кім Чен Ин був «глибоко вражений багатим незалежним потенціалом і сучасністю російської авіабудівної промисловості» на авіаційному заводі імені Юрія Гагаріна в комсомольську-на-амурі, який він відвідав у п'ятницю. Про це повідомили в суботу північнокорейські державні ЗМІ KCNA, пише CNN, передає УНН.

Деталі 

За даними KCNA, Кім оглянув конструкторський інститут, цех складання фюзеляжу винищувача, цех з виробництва крил, цех фарбування та цех складання авіалайнерів. 

Кім зустрівся з пілотами-випробувачами та сів у Су-57, щоб почути детальне пояснення та льотні характеристики винищувача п’ятого покоління, повідомив KCNA, додавши, що він спостерігав за випробувальним польотом винищувача.

Лідер Північної Кореї «висловив щиру повагу авіаційним технологіям росії, які швидко розвиваються, випереджаючи зовнішні потенційні загрози, і побажав заводу успіхів у майбутньому розвитку», повідомляє KCNA. 

Після екскурсії та обіду Кім залишив повідомлення в книзі відвідувачів:

«Будучи свідком швидкого розвитку авіаційних технологій росії та її гігантського потенціалу 2023. 9. 15 Кім Чен Ин» і вирушив до свого наступного пункту призначення, повідомляє KCNA.

Доповнення 

Це був четвертий день перебування Кіма в росії після тривалої зустрічі з російським диктатором володимиром путіним у середу.

Обидва лідери не підписували жодних угод під час свого саміту.

Нагадаємо

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин після зустрічі з російським диктатором путіним на космодромі "Східний" попрямував у місто комсомольськ-на-амурі на авіаційний завод, який будує винищувачі.

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