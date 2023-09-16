Ким Чен Ын "глубоко впечатлен" российской авиастроительной промышленностью
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Лидер КНДР Ким Чен Ын был «глубоко впечатлен богатым независимым потенциалом и современностью российской авиастроительной промышленности» на авиационном заводе имени Юрия Гагарина в Комсомольске-на-Амуре, который он посетил в пятницу. Об этом сообщили в субботу северокорейские государственные СМИ KCNA, пишет CNN, передает УНН.
Детали
По данным KCNA, Ким осмотрел конструкторский институт, цех сборки фюзеляжа истребителя, цех по производству крыльев, цех покраски и цех сборки авиалайнеров.
Ким встретился с пилотами-испытателями и сел в Су-57, чтобы услышать подробное объяснение и летные характеристики истребителя пятого поколения, сообщила KCNA, добавив, что он наблюдал за испытательным полетом истребителя.
Лидер Северной Кореи «выразил искреннее уважение авиационным технологиям россии, которые быстро развиваются, опережая внешние потенциальные угрозы, и пожелал заводу успехов в будущем развитии», сообщает KCNA.
После экскурсии и обеда Ким оставил сообщение в книге посетителей:
«Будучи свидетелем быстрого развития авиационных технологий россии и ее гигантского потенциала 2023 года. 9. 15 Ким Чен Ын» и отправился в свой следующий пункт назначения, сообщает KCNA.
Дополнение
Это был четвертый день пребывания Кима в россии после продолжительной встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в среду.
Оба лидера не подписали никаких соглашений во время своего саммита.
Напомним
Северокорейский лидер Ким Чен Ын после встречи с российским диктатором путиным на космодроме "Восточный" направился в город комсомольск-на-амуре на авиационный завод, который строит истребители.