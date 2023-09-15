Кім Чен Ин відвідав завод на далекому сході росії, який будує винищувачі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. Північнокорейський лідер Кім Чен Ин після зустрічі з російським диктатором путіним на космодромі "Східний" попрямував у місто комсомольськ-на-амурі на авіаційний завод, який будує винищувачі, пишуть розЗМІ.
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Кім Чен Ин прибув на залізничну станцію в місті раніше того самого дня і його зустріли відповідно до традицій спеціального гостя, повідомляють російські інформаційні агентства.
У російському місті є два авіаційні заводи: комсомольський-на-амурі авіазавод імені юрія гагаріна, названий на честь першої людини в космосі, і завод імені яковлєва, відомий як "іркут".
російське державне інформаційне агентство тасс повідомило, що завод імені юрія гагаріна виробляє передові бойові літаки, зокрема винищувачі Су-35 і Су-57. Завод імені яковлєва будує близькомагістральні пасажирські лайнери.
Очікується, що Кім Чен Ин відвідає більше росії після того, як зустріч у середу на космодромі "Східний" викликав занепокоєння щодо розширення військового співробітництва між дедалі більш ізольованими країнами, зокрема й перспективи того, що Пхеньян відправить до москви більше боєприпасів для використання у війні в Україні.
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Доповнення
Раніше путін заявив, що Кім Чен Ин також вирушить до владивостока, щоб оглянути тихоокеанський флот росії. Саміт у середу став першою зустріччю Кіма з путіним після його візиту до владивостока у квітні 2019 року.
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Останнім часом Пхеньян прагне зміцнити військові зв'язки з москвою і подвоїти свої зусилля з розроблення зброї на тлі зростаючого співробітництва в галузі безпеки між Південною Кореєю, Сполученими Штатами і Японією.
У четвер Міністерство оборони США попередило Північну Корею, що її військова підтримка росії не тільки подовжить війну в Україні, а й буде рівносильна "прямому" приєднанню до вбивства невинних українців.
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