Кім Чен Ин відвідав завод на далекому сході росії, який будує винищувачі

ukru
29 березня, 17:57 • 266728 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 349848 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 293267 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 328609 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 294127 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 216209 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 201803 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 163156 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 530236 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 175384 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2.5 м/с
88 %
746 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Ворожий обстріл Харкова: кількість постраждалих зросла до 35

Ворожий обстріл Харкова: кількість постраждалих зросла до 35

30 березня, 09:49 • 167718 перегляди
Зеленський: рф випустила понад тисячу дронів за тиждень - очікуємо реакції від США і Європи на цей терор

Зеленський: рф випустила понад тисячу дронів за тиждень - очікуємо реакції від США і Європи на цей терор

30 березня, 11:03 • 157269 перегляди
На фронті 104 бойові зіткнення: ворог штурмує позиції ЗСУ на багатьох напрямках

На фронті 104 бойові зіткнення: ворог штурмує позиції ЗСУ на багатьох напрямках

13:56 • 62988 перегляди
У Зеленського готуються до президенських виборів уже влітку - The Economist

У Зеленського готуються до президенських виборів уже влітку - The Economist

14:51 • 71360 перегляди
Трамп заявив, що розлючений через путіна та готовий ввести мита на російську нафту

Трамп заявив, що розлючений через путіна та готовий ввести мита на російську нафту

15:15 • 73498 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 387225 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 530239 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 564657 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 561999 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 462166 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 203069 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 349851 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 173471 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 164517 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 135571 перегляди
Актуальне
Кім Чен Ин відвідав завод на далекому сході росії, який будує винищувачі

Кім Чен Ин відвідав завод на далекому сході росії, який будує винищувачі

Київ • УНН

 • 417672 перегляди

КИЇВ. 14 вересня. УНН. Північнокорейський лідер Кім Чен Ин після зустрічі з російським диктатором путіним на космодромі "Східний" попрямував у місто комсомольськ-на-амурі на авіаційний завод, який будує винищувачі, пишуть розЗМІ.

Деталі

Кім Чен Ин прибув на залізничну станцію в місті раніше того самого дня і його зустріли відповідно до традицій спеціального гостя, повідомляють російські інформаційні агентства.

У російському місті є два авіаційні заводи: комсомольський-на-амурі авіазавод імені юрія гагаріна, названий на честь першої людини в космосі, і завод імені яковлєва, відомий як "іркут".

російське державне інформаційне агентство тасс повідомило, що завод імені юрія гагаріна виробляє передові бойові літаки, зокрема винищувачі Су-35 і Су-57. Завод імені яковлєва будує близькомагістральні пасажирські лайнери.

Очікується, що Кім Чен Ин відвідає більше росії після того, як зустріч у середу на космодромі "Східний" викликав занепокоєння щодо розширення військового співробітництва між дедалі більш ізольованими країнами, зокрема й перспективи того, що Пхеньян відправить до москви більше боєприпасів для використання у війні в Україні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зустріч на космодромі "Східний": аналітики пояснили, що намагається приховати путін

Доповнення

Раніше путін заявив, що Кім Чен Ин також вирушить до владивостока, щоб оглянути тихоокеанський флот росії. Саміт у середу став першою зустріччю Кіма з путіним після його візиту до владивостока у квітні 2019 року.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Буданов заявив, що рф уже півтора місяця отримує снаряди від Північної Кореї

Останнім часом Пхеньян прагне зміцнити військові зв'язки з москвою і подвоїти свої зусилля з розроблення зброї на тлі зростаючого співробітництва в галузі безпеки між Південною Кореєю, Сполученими Штатами і Японією.

У четвер Міністерство оборони США попередило Північну Корею, що її військова підтримка росії не тільки подовжить війну в Україні, а й буде рівносильна "прямому" приєднанню до вбивства невинних українців.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: США, Південна Корея та Японія стурбовані посиленням співпраці КНДР та росії

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаНовини Світу
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,724.10
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,827.59