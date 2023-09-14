Зустріч на космодромі "Східний": аналітики пояснили, що намагається приховати путін
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що російський диктатор путін у своїх коментарях щодо зустрічі з північнокорейським лідером намагався її виставити якомога нейтральнішою, через побоювання зайвої уваги до схем ухилення від санкцій, що наразі існують, передає УНН.
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президент росії володимир путін, ймовірно, стурбований тим, що зростаючі відносини росії з північною кореєю можуть поставити під загрозу існуючі схеми ухилення від санкцій. путін зустрівся з північнокорейським диктатором Кім Чен Ином на космодромі Східний в Амурській області 14 вересня.
російський диктатор назвав зустріч "продуктивною" і повідомив, що між ним і Кімом відбувся "відвертий обмін думками про ситуацію в регіоні і про двосторонні відносини". А також заявив, що росія продовжує дотримуватися обмежень на військово-технічне співробітництво з Північною Кореєю, але зазначив, що в "рамках чинних правил існують можливості".
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"президент рф, ймовірно, нейтрально зображує свою зустріч з Кімом, щоб збалансувати зацікавленість росії в придбанні північнокорейських артилерійських боєприпасів із занепокоєнням щодо ризику ініціювання вторинних міжнародних санкцій проти росії через потенційну торгівлю з Північною Кореєю на тлі посиленої міжнародної уваги до ухиляння від російських санкцій", - зазначають аналітики.
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