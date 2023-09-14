Кім Чен Ин запросив путіна у КНДР
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. Лідер КНДР Кім Чен Ин запросив російського диктатора володимира путіна у Північну Корею під час їхніх переговорів у середу. Про це повідомили в четвер державні ЗМІ Пхеньяна KCNA, пише Reuters, передає УНН.
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Зазначається, що путін прийняв запрошення.
Кім сказав путіну, що зустріч на Далекому Сході росії вивела двосторонні відносини на новий рівень, і висловив готовність розвивати стабільні, орієнтовані на майбутнє відносини протягом наступних 100 років, повідомляє KCNA.
Обидві сторони погодилися продовжувати зміцнювати стратегічне і тактичне співробітництво перед лицем «військових загроз, провокацій і тиранії імперіалістів», сказано в ньому.
Під час візиту на космодром Кім Чен Чен Ин був проінформований про технічні подробиці російських космічних апаратів, але жодних згадок про постачання зброї, торгівлю зброєю чи технічну допомогу щодо програм озброєння не було.
Доповнення
Сполучні Штати стурбовані переговорами КНДР та росії та закликають Північну Корею уникнути підтримки війни в Україні.