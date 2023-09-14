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Ким Чен Ын пригласил Путина в КНДР

Ким Чен Ын пригласил Путина в КНДР

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 сентября. УНН. Лидер КНДР Ким Чен Ын пригласил российского диктатора владимира путина в Северную Корею во время их переговоров в среду. Об этом сообщили в четверг государственные СМИ Пхеньяна KCNA, пишет Reuters, передает УНН.

Детали 

Отмечается, что путин принял приглашение.

Ким сказал путину, что встреча на Дальнем Востоке россии вывела двусторонние отношения на новый уровень, и выразил готовность развивать стабильные, ориентированные на будущее отношения в течение следующих 100 лет, сообщает KCNA.

Обе стороны согласились продолжать укреплять стратегическое и тактическое сотрудничество перед лицом «военных угроз, провокаций и тирании империалистов», сказано в нем.

Во время визита на космодром Ким Чен Чен Ын был проинформирован о технических подробностях российских космических аппаратов, но никаких упоминаний о поставках оружия, торговле оружием или технической помощи в отношении программ вооружения не было.

Дополнение

Соединенные Штаты обеспокоены переговорами КНДР и России и призывают Северную Корею избежать поддержки войны в Украине.

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