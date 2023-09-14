США закликають КНДР не підтримувати війну рф в України, адже “будуть наслідки”
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. Сполучні Штати стурбовані переговорами КНДР та росії та закликають Північну Корею уникнути підтримки війни в Україні. Про це під час прес-брифінгу в Білому домі в середу заявив речник Ради національної безпеки Джон Кірбі, пише УНН.
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"Ми продовжуємо закликати Північну Корею виконати свої публічні зобов’язання не підтримувати війну росії в Україні … Наслідки, безумовно, будуть", — сказав Кірбі.
Він зазначив, що занепокоєння також викликає можливість впливу росії на вдосконалення ракетної програми КНДР.
"Ми повинні побачити, що вийде з цієї зустрічі... Очевидно, що у нас є занепокоєння з приводу будь-яких зростаючих оборонних відносин між Північною Кореєю і росією", - зауважив речник.
Доповнення
США уважно стежать за результатами зустрічі російського президента володимира путіна з його північнокорейським колегою Кім Чен Ином, та готові накласти на країни нові санкції, у разі погодження постачань зброї.