У Держдепартаменті США закликали Північну Корею не передавати зброю Росії

Цитата

«З погляду того, що це означає в майбутньому, я думаю, очевидно, це означає, що Путін має проблеми з підтриманням військових зусиль і тому шукає допомоги від Північної Кореї. І з точки зору нашої реакції на це, ми будемо дуже уважно стежити за результатом цієї зустрічі. Я нагадаю обом країнам, що будь-яка передача зброї з Північної Кореї до Росії буде порушенням кількох резолюцій Ради безпеки ООН. І ми, звичайно, агресивно застосували наші санкції проти організацій, які фінансують військові дії Росії, і ми продовжуватимемо забезпечувати дотримання цих санкцій і без вагань запроваджуватимемо нові санкції, якщо це буде доречно», — сказав Міллер.

Він додав, що Америка готова "без вагань" застосувати нові санкції проти обох країн. Крім цього, він заявив, що Путін став міжнародним вигнанцем, про що свідчить його відсутність на саміті G20. А його благання КНДР про допомогу свідчить про ефективність санкцій та заходів експортного контролю США.

Доповнення

Bloomberg з посиланням на південнокорейські ЗМІ повідомляло, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин, схоже, відправився до росії для переговорів із президентом рф володимиром путіним у Владивостоці.

11 вересня пресслужба кремля заявила, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин відвідає росію для переговорів із президентом рф володимиром путіним "найближчими днями".

Лідер КНДР Кім Чен Ин готовий укласти з російським диктатором володимиром путіним угоду щодо поставок зброї рф.

Представник ГУР МОУ Андрій Юсов розповів, що російський диктатор володимир путін під час зустрічі з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином проситиме у нього про снаряди і боєкомплект для артилерійських систем.

Додамо

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