В кремле подтвердили визит Ким Чен Ына в россию "в ближайшие дни"

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“По приглашению президента российской федерации владимира путина Председатель Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын в ближайший день посетит россию с возможным визитом”, - говорится в сообщении.

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Ранее Bloomberg со ссылкой на южнокорейские СМИ сообщало, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, похоже, отправился в россию для переговоров с президентом рф владимиром путиным во владивостоке.

Лидер КНДР Ким Чен Ын готов заключить с российским диктатором владимиром путиным соглашение по поставкам оружия рф.