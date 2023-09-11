В кремле подтвердили визит Ким Чен Ына в россию "в ближайшие дни"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетит россию для переговоров с президентом рф владимиром путиным "в ближайшие дни", заявила пресс-служба кремля, сообщает УНН.
Цитата
“По приглашению президента российской федерации владимира путина Председатель Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын в ближайший день посетит россию с возможным визитом”, - говорится в сообщении.
Дополнение
Ранее Bloomberg со ссылкой на южнокорейские СМИ сообщало, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, похоже, отправился в россию для переговоров с президентом рф владимиром путиным во владивостоке.
Лидер КНДР Ким Чен Ын готов заключить с российским диктатором владимиром путиным соглашение по поставкам оружия рф.