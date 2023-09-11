Кім Чен Ин виїхав до росії для зустрічі з путіним - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин, схоже, вирушив до росії для переговорів з президентом рф володимиром путіним у Владивостоці, пише Bloomberg із посиланням на південнокорейські ЗМІ, інформує УНН.
Деталі
Особистий потяг Кім Чен Ина повільно рухається до північно-східного кордону, повідомило кабельне телебачення YTN з посиланням на південнокорейського урядовця, ім'я якого воно не назвало.
Чиновник також повідомив, що лідер КНДР може провести зустріч з володимиром путіним у середу.
Газета Dong-A Ilbo також повідомила, що потяг прямує до росії і, як очікується, перетне кордон у вівторок вранці.
Ця поїздка стане першою виїздом Кім Чен Ина за межі Корейського півострова з 2019 року
Доповнення
Раніше УНН повідомляв, що лідер КНДР Кім Чен Ин готовий укласти з російським диктатором володимиром путіним угоду щодо постачання зброї рф.