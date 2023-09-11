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Кім Чен Ин виїхав до росії для зустрічі з путіним - ЗМІ

Кім Чен Ин виїхав до росії для зустрічі з путіним - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 вересня. УНН. Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин, схоже, вирушив до росії для переговорів з президентом рф володимиром путіним у Владивостоці, пише Bloomberg із посиланням на південнокорейські ЗМІ, інформує УНН.

Деталі

Особистий потяг Кім Чен Ина повільно рухається до північно-східного кордону, повідомило кабельне телебачення YTN з посиланням на південнокорейського урядовця, ім'я якого воно не назвало.

Чиновник також повідомив, що лідер КНДР може провести зустріч з володимиром путіним у середу.

Газета Dong-A Ilbo також повідомила, що потяг прямує до росії і, як очікується, перетне кордон у вівторок вранці.

Ця поїздка стане першою виїздом Кім Чен Ина за межі Корейського півострова з 2019 року

Доповнення

Раніше УНН повідомляв, що лідер КНДР Кім Чен Ин готовий укласти з російським диктатором володимиром путіним угоду щодо постачання зброї рф.

Українські Національні Новини

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