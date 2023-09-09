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Кім Чен Ин готовий укласти з путіним угоду щодо постачання зброї рф - FT

Кім Чен Ин готовий укласти з путіним угоду щодо постачання зброї рф - FT

Київ • УНН

 • 1467697 перегляди

КИЇВ. 9 вересня. УНН. Лідер КНДР Кім Чен Ин готовий укласти з російським диктатором володимиром путіним угоду щодо постачання зброї рф. Про це пише Financial Times із посиланням на оцінки експертів, передає УНН.

Цитата 

"Наразі незрозуміло, що передбачатиме угода між КНДР та росією. Пхеньян може запропонувати боєприпаси, реактивні системи залпового вогню та балістичні ракети малої дальності – усе це допоможе москві відбити контрнаступ України", - зазначають експерти. 

Деталі 

Видання пише, що, ймовірно, у якості оплати москва може запропонувати зерно, нафту і військові технології, а також валюту.

За даними експертів, таким чином росію також можна схилити до надання КНДР "високочутливих військових технологій", які можуть посилити загрози з боку КНДР Кореї та Японії.

"Співпраця між росією та Північною Кореєю може вийти за межі угод зі звичайними озброєннями та продовольчої/енергетичної допомоги, можливо, до передових технологій для супутників, атомних підводних човнів і балістичних ракет", – пише видання, цитуючи експертів.

Нагадаємо

Представник ГУР МОУ Андрій Юсов розповів, що російський диктатор володимир путін під час зустрічі з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином проситиме у нього про снаряди та боєкомплект для артилерійських систем.

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