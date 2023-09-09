Кім Чен Ин готовий укласти з путіним угоду щодо постачання зброї рф - FT
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Лідер КНДР Кім Чен Ин готовий укласти з російським диктатором володимиром путіним угоду щодо постачання зброї рф. Про це пише Financial Times із посиланням на оцінки експертів, передає УНН.
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"Наразі незрозуміло, що передбачатиме угода між КНДР та росією. Пхеньян може запропонувати боєприпаси, реактивні системи залпового вогню та балістичні ракети малої дальності – усе це допоможе москві відбити контрнаступ України", - зазначають експерти.
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Видання пише, що, ймовірно, у якості оплати москва може запропонувати зерно, нафту і військові технології, а також валюту.
За даними експертів, таким чином росію також можна схилити до надання КНДР "високочутливих військових технологій", які можуть посилити загрози з боку КНДР Кореї та Японії.
"Співпраця між росією та Північною Кореєю може вийти за межі угод зі звичайними озброєннями та продовольчої/енергетичної допомоги, можливо, до передових технологій для супутників, атомних підводних човнів і балістичних ракет", – пише видання, цитуючи експертів.
Нагадаємо
Представник ГУР МОУ Андрій Юсов розповів, що російський диктатор володимир путін під час зустрічі з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином проситиме у нього про снаряди та боєкомплект для артилерійських систем.