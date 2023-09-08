У розвідці розповіли, що путін проситиме у Кім Чен Ина

Цитата

На запитання, чи є інформація, які види озброєння проситиме путін у Кім Чен Ина під час їх зустрічі, Юсов відповів:"Таке розуміння, звичайно, є. Не всі домовленості обговорені й у більшості випадків те, що просить росія, те, на що розраховує рф, російський диктатор і режим не задовольняється навіть тими державами, урядами й режимами, які підтримують комунікацію зі світовим ізгоєм, якою є сьогодні рф. Тому, проситимуть більше, ніж отримають".

Він зазначив, що путін проситиме зокрема, про снаряди, боєкомплект для артилерійських систем.

Доповнення

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин планує у вересні відвідати президента рф володимира путіна та обговорити військову співпрацю, зокрема — постачання росії зброї для її війни в Україні.